حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه گفت: کسی که برای ما دستورش حجت است ،رهبری است و رهبرمعظم انقلاب تاکید و تسریع بر اتحاد و همبستگی ملی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، امام جمعه کرمان با اشاره به جنگ تحمیلی دوازده روزه،گفت بخشی از جنگ که متوجه همه آحاد مردم است آن جنگ نرم است و در جنگ نرم سلاح مهم،همبستگی و اتحاد و عدم اختلاف است.

وب افزود هرچه دایره اتحاد وسیع‌تر و اتحاد محکم‌تر و قوی‌تر شود در بخش نرم جنگ جلوی دشمن گرفته خواهد شد و به خود اجازه نمی‌دهد در بخش نظامی هم ورود کند دشمن فکر می‌کرد ما در بخش نرم صحنه را باختیم اما وقتی با اراده پولادین ملت مواجه شد و وحدت و همدلی را در صحنه کشور بین افراد و جریانات دید و متوجه یکپارچگی ایران شد در بخش اول نیز عقب نشینی کرد و در بخش اول خسارت‌های جدی هم دید و لذا از جناح‌های کشور گروه‌های سیاسی و اهالی قلم و کسانی که بیان دارند تقاضا می‌کنیم اجازه ندهند به این بخش خدشه وارد شود.

حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی افزود گاهی اوقات در مطبوعات رسانه‌ها و سخنرانی‌ها و اظهار نظرها چیزهایی شنیده می‌شود که این بخش را مخدوش می‌کند و این یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم در میدان دشمن بازی کرده‌ایم باید مراقب و مواظب باشیم که اگر در بخش نرم همبستگی و اتحاد و یکپارچگی ملت را دشمن متوجه شود به هیچ وجه به خود اجازه نمی‌دهد و طمع نمی‌کند که کوچک‌ترین شلیکی در بخش سخت به سمت این کشور داشته باشد.

وی در ادامه گفت جنگ تحمیلی علیه ما هم مسئله مهمی هست که ما اکنون در شرایط توقف آن هستیم و هر لحظه ممکن است اتفاقاتی رقم بخورد اما کسی که برای ما دستورش حجت است و تحلیل آن مورد قبول است رهبر عالی قدر نظام جمهوری اسلامی است رهبر عالیقدر تاکید و تسریع بر اتحاد و همبستگی ملی دارند ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت و سپر پولادین اتحاد مقدس است.

وی با یاداوری مبارزات مردم ایران در برابر هرگونه استعمار در طول تاریخ بویژه مبارزه شهید رئیسعلی دلواری،روز مبارزه با استعمار را گرامی داشت.