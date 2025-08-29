به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار صومعه‌سرا در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، آیت الله رئیسی و شهدای کارمند گفت: هفته دولت یاد آور صداقت و خدمت صادقانه دولتمردان است که با همه توان برای تعالی ایران اسلامی گام برداشتند.

حمید رضائی بابیان اینکه همدلی و همگرایی ملت باعث عزت و اقتدار ایران شد افزود: دشمنان همواره در تلاش هستند تا با ایجاد موانع و وضع شروط جدید مانع پیشرفت و استقلال ایران عزیز شوند، اما ملت ایران با وحدت و همدلی و انسجام ملی همواره پای ارزش‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.