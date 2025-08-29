به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین عبادی سیاسی نماز جمعه نقده به امامت حجت الاسلام حسین منیری امام جمعه موقت این شهر اقامه شد.

حجت الاسلام حسین منیری با اشاره به آغاز امامت امام زمان (عج)، تصریح کرد: اعتقاد به امامت امام زمان (عج) از وظایف مؤمنین است، وجود امام تجسم عملی کتاب الله محسوب می‌شود، لذا از پیامبر و امام به قرآن ناطق یاد می‌شود.

وی با اشاره به نقش و جایگاه امام زمان عج در نزد شیعیان ادامه داد: کسانی که دوست دارند جزو منتظران واقعی حضرت ولیعصر (عج) باشند باید تلاش کنند تا از جنبه تقوا، پرهیزکاری و پارسایی خود را آماده کنند، انتظار در جامعه مهدوی الزاماتی دارد که مهم‌ترین آنها ایجاد وتقویت تقوا و ایمان است و مومنین باید به تمامی نیکی‌ها نزدیک و از تمامی زشتی‌ها دوری کنند

امام جمعه موقت نقده افزود: امام زمان (عج) فقط امام شیعیان نیست بلکه امام عالم واقع است و نور عالم و پناهگاه عالمیان است و برای بهره کمندی از برکات وجودی این نور عالمتاب باید با وحدت و انسجام در مقابل تمامی دشمنان بایستیم و زمینه‌های ظهور را فراهم سازیم.

حجت الاسلام حسین منیری با اشاره به اینکه همه مومنان برادر هم هستند افزود: در مقابل برخی گناهان و سهل انگاری‌ها باید مواظب رفتار‌های خود باشیم و موجبات سوء استفاده منافقین را فراهم نسازیم و در برخی از اتفاقات با تحقیق و تفحص باید اظهار نظر داشته باشیم چرا که تهمت و دخالت بدون تحقیق در شایعات و دخل و تصرف در بیان مسائل گناه بزرگی در نزد خداوند شمرده می‌شود.

وی ۸ شهریور سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در دهه ۶۰ را سال مصیبت برای ایرانیان دانست و افزود: بیش از ۱۷ هزار شهید ترور داریم که عمدتا در دهه ۶۰ به شهادت رسیده‌اند البته امروز هم دشمنان این نظام و انقلاب و در راس ان‌ها رژیم غاصب صهیونیستی این ترور‌ها را ادامه می‌دهد.

تبریک هفته دولت به دولت مردان و سفارش به تقوای الهی از دیگر مباحث مطرح درخطبه‌های نماز جمعه این هفته بود.