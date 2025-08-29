جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده «سینمای سیاسی» با حضور مهدی کرم‌پور و مسعود ده‌نمکی و فیلم «ادینگتون (Eddington)» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۷ شهریور از ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «سینمای سیاسی» نام دارد و مهدی کرم‌پور و مسعود ده‌نمکی در این بخش حضور دارند.

امیر قادری و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «ادینگتون (Eddington)» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.