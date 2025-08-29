پخش زنده
توطئه های دشمنان فقط ملت و دولت را منسجمتر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجت الاسلام عادل پور امام جمعه خرمشهر در نماز عبادی سیاسی این هفته گفت: در هفته دولت لازم است یاد تمامی شهدای دولت را گرامی بداریم.
وی در بخش دیگر یاد آور شد: در آستانه روز مبارزه با تروریسم جهانی هستیم و نظام جمهوری اسلامی ایران بیشترین قربانی تروریسم بوده است.
امام جمعه خرمشهر این اقدامات تروریستی را برنامه ریزی شده از سوی امریکا و اسرائیل دانست و افزود: به غیر از اینکه به دولتها و کشورها حمله میکنند تغذیه کننده گروههای تروریستی هم هستند.
حجت الاسلام عادل پور با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری تاکید کرد: اصل قضیه دشمنی امریکا با ایران این است که این ملت عظیم گوش به فرمان امریکا باشد و این را ترامپ علنی گفت و این یعنی تسلیم.
امام جمعه خرمشهر به مکانیزم ماشه اشاره کرد و گفت: ایران هیچگاه تسلیم نخواهد شد، بلکه به دشمن میگویم که ملت و دولت را منسجمتر خواهد کرد و اولین اقدام توقف همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و دوم خروج ازام پی تی است.
حجت الاسلام عادل پور در ادامه با اشاره به نسل کشی در غزه افزود: همان موسسات بین المللی که سکوت کرده بودند اینک تحت فشار افکار عمومی ناچار به سخن و انتقاد شدند.