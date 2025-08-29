پخش زنده
امامجمعه موقت اصفهان با تاکید بر ضرورت خدمت عملی به مردم و حفظ وحدت ملی، پیروزی در دفاع مقدس۱۲ روزه را مرهون انسجام مردم و مسئولان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آیتالله مهدوی در خطبههای نمازجمه گفت: دشمن در این دفاع مقدس ۱۲ روزه تحمیلی اخیر بخاطر اتحاد بین مسئولان و مردم و اقتدار نیروهای مسلح شکست سختی خورد.
وی افزود: دشمن خیلی زود متوجه شد در محاسبات خود دچار اشتباه شدهاند و مردم خیلی زود نقشه شوم دشمن برای تولید ناامنی و اغتشاش را نقش بر آب کرد.
امام جمعه موقت اصفهان اتحاد مردم را مهم دانست و گفت: برای همین رهبر انقلاب برای چندمین بار این اتحاد را سپر پولادین یاد کردند.
آیتالله مهدوی افزود: متاسفانه برخی بیانیههایی دادند که فقط برای دشمن مصرف دارد باید به اینها بگوییم مردم پیش از این از شما عبور کردهاند و بیانیههای شما هیچ اثری در نظام و انقلاب ندارد.
وی با بیان اینکه اختلاف سلیقه و انتقاد اشکالی ندارد گفت: اینکه اصول و ارزشها را زیر سوال ببریم این بازی در زمین دشمن است و اینکه برخی دوباره بحث نظارت استصوابی را مطرح میکنند دنبال ایجاد اختلال و ترویج افکار خودشان در مسائل جاری نظام هستند.
امام جمعه موقت اصفهان گفت: پیروزی ما در این دفاع مقدس ۱۲ روزه معلول اقتدار نظام، جایگاه رفیع و یگانه و موثر ولایت فقیه، توانمندی قوی همه نیروهای مسلح، بصیرت، انسجام و وحدت مردم و اقدام بهموقع گروههای مختلف بود.
آیتالله مهدوی افزود: مشکل آب و برق نشان میدهد نگاه ملی سرلوحه برخی وزرا و مسئولان نیست که لازم است به آنها گوشزد شود و اگر نمیتوانند یا نیروهای انقلابی کنار آنها قرار گیرد و یا اگر امکان ندارد جابجا شوند.