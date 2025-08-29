مسابقات آزاد اسکیت سرعت خراسان بزرگ به مناسبت هفته دولت و گرامی‌داشت یاد اسکیت باز شهید متین صفاییان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی گفت این مسابقات برای اولین بار در سطح استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برگزار شده است.

محمدعجم افزود این مسابقات در دو بخش دختران و پسران در دو روز برگزار می‌شود در بخش دختران ۲۶۳ نفر و در بخش پسران هم ۱۳۰ اسکیت باز به مصاف هم می‌روند.

وی گفت:این مسابقات در دو ماده انفرادی و گروهی در ۱۰ رده سنی برگزار می‌شود.