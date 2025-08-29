پخش زنده
امروز: -
بهمناسبت هفته دولت طرح بومگردی سوغورلوق در تکاب افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهمناسبت گرامیداشت هفته دولت و در راستای تحقق شعار دولت وفاق ملی، با حضور فرماندار، امام جمعه شهرستان و جمعی از روسا و مدیران دستگاههای اجرایی، طرح بومگردی سوغورلوق در تکاب به بهرهبرداری رسید.
فرماندار تکاب در آیین افتتاح این طرح، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت، اظهار کرد: این شهرستان پتانسیلهای فراوانی در عرصه صنعت گردشگری را دارد و مجموعههای بومگردی سوغولوق با همت و تلاش رضا تقوی و با سرمایهگذاری سه میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
محمد نیکنام افزود: این مجموعه با زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۱۶۰ مترمربع، شامل یک واحد تجاری ۴۰ مترمربعی و دو واحد اقامتی دلنشین به مساحتهای ۴۰ و ۵۰ متر مربع، با مجموع ۶ تخت خواب آماده پذیرایی از میهمانان گرامی است.
او با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان، تاکید کرد: ظرفیتهای بینظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان ما، فرصتی طلایی برای جذب گردشگران و ایجاد اشتغال پایدار است.
فرماندار تکاب تصریح کرد: طرحهایی مانند بومگردی سوغورلوق، نه تنها به معرفی هرچه بهتر جاذبههایمان کمک میکند، بلکه زمینه را برای حضور پررنگتر سرمایهگذاران در این بخش فراهم میآورد و آینده روشن شهرستان را رقم خواهد زد.