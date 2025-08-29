برپایی برای رسیدگی به مشکلات مردم میز خدمت فرمانداری و دستگاههای اجرایی خوی در مصلای امام خمینی (ره) برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دولت، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی به همراه اعضای شورای اداری میز خدمت ویژه‌ای در مصلای امام خمینی (ره) برپا کردند تا به مشکلات و درخواست‌های نمازگزاران و مردم رسیدگی شود.

در این برنامه، فرماندار شهرستان با ارائه گزارشی از عملکرد دولت در خوی، هدف از برپایی میز خدمت را گره‌گشایی از کار مردم و خدمت‌رسانی مستقیم اعلام کرد و افزود که مدیریت جهادی و انقلابی، الگوی خدمت صادقانه به مردم است.

وی راه و روش شهیدان رجایی و باهنر را سرمشق مدیریت علوی دانست و تأکید کرد که حل مشکلات شهروندان باید در اولویت همه مسئولان باشد.

در این میز خدمت، مسئولان شهرستان به صورت مستقیم با مردم گفت‌و‌گو کرده و مسائل آنان در حوزه‌های مختلف اداری، خدمات شهری، بهداشت و درمان، امور مالیاتی و سایر موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و ثبت شد.

فرماندار با بیان اینکه این میز خدمت فرصتی برای کاهش بروکراسی اداری و تسریع در پاسخگویی به مردم است، خاطرنشان کرد که پیگیری مشکلات مطرح شده با جدیت انجام خواهد شد و نتیجه نهایی به شهروندان اطلاع‌رسانی می‌شود.

اعضای شورای اداری نیز در این برنامه حضور داشتند و ضمن شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات مردم، وعده پیگیری فوری مشکلات ارائه شده را دادند. برپایی این میز خدمت با استقبال گسترده شهروندان همراه بود و نمونه‌ای از تعامل مستقیم مسئولان با مردم در هفته دولت به شمار می‌رود.

این اقدام در راستای تحقق اهداف دولت مردمی و ارتقای اعتماد عمومی به مسئولان و نهاد‌های اداری شهرستان خوی انجام شد.