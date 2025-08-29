پخش زنده
مدیر عامل سازمان املاک و شهرداری تهران گفت: برای راهاندازی سامانه جامع، با سایر متولیان موضوع مخصوصا فاوا شهرداری تهران، اقدامات نهایی هماهنگ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدرضا محمدی انارکی در مورد سرانجام راهاندازی سامانه جامع املاک در شهرداری تهران، گفت: در این دوره مدیریت شهری بحث ایجاد سامانه جامع املاک شهرداری تهران در دستورکار قرار گرفت، چرا که در سنوات گذشته برای املاکی که با اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی توافق میکردیم و مبالغی پرداخت می شد، از آنجایی که سامانه مشخص و مدونی نداشتیم، در حساب و کتابهای شهرداری تهران مشکل ایجاد میکرد.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی سامانه جامع، با سایر متولیان موضوع مخصوصا فاوا شهرداری تهران، هماهنگی های نهایی انجام شده است، گفت: این سامانه به صورت آزمایشی در ۴ منطقه انجام شده و در مابقی مناطق نیز فرآیند صحتسنجی برای تکمیل بخشهای مختلف در حال انجام است.