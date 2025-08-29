معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران بر مدیریت مرز‌ها در کشور توسط گمرک همانند سایر کشور‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرود عسگری در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی خوزستان با حضور وزیر اقتصاد اظهار کرد: مدیریت واحد مرزی در قانون گمرکات استان تعریف شده، اما در دولت‌های مختلف به روش‌های متفاوت اجرا شده است.

وی افزود: کد واردات به گمرک شلمچه اهدا شده و نیاز است بخش خصوصی پیگیر این موضوع بوده و از این فرصت استفاده کند، همچنین دو دستگاه ایکس‌ری کامیونی برای مرز‌های استان تهیه و تحویل داده خواهد شد.

در ادامه این نشست، استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان افزود: اگر این چرخش مالی در استان صورت بگیرد، به اقتصاد استان بسیار کمک خواهد شد.

محمدرضا موالی‌زاده گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، برخی شرکت‌ها حساب خود را به خوزستان بازگرداندند، اما متوجه شدیم که حساب‌ها بدون سپرده و گردش مالی هستند.

وی در خصوص خرید تولیدات درون استان افزود: بسیاری از شرکت‌های فعال در خوزستان از تولیدات درون استان خرید نمی‌کنند، در حالی که ضروری است برای حمایت از صنایع کوچک، از تولیدات داخلی استان استفاده شود.

ابلاغ دستورالعمل پرداخت ۱۱.۵ همت تسهیلات توسط بانک‌های خوزستان

استاندار خوزستان افزود: بر اساس فرمایشات رییس‌جمهور برای تفویض اختیار به استانداران، ۴۰ مورد با اختیار استانداری خوزستان ابلاغ شد.

وی گفت: یکی از این موارد، صدور دستورالعمل پرداخت ۱۱.۵ همت تسهیلات از سوی بانک‌های استان بود که متاسفانه برخی بانک‌ها در این خصوص همکاری نداشتند و انتظار می‌رود بانک‌ها به این قاعده عمل کنند.

موالی‌زاده در خصوص فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری بیان کرد: ۲۴۸ هزار هکتار از این طرح اجرا شده و ۲۵۲ هزار هکتار باقی مانده است. قرار بود ۲۰ درصد از سهم نیشکر برای آغاز به کار این طرح اختصاص یابد که هنوز عملیاتی نشده است.

بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی خوزستان همواره از نبود یک مدیریت واحد در مرز‌های استان گله‌مند هستند.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز (پنجشنبه) از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این سفر یک‌روزه از چند طرح صنعتی در شهر‌های آبادان و اهواز بازدید کرده و با فعالان اقتصادی دیدار خواهد داشت.

در اهواز، بهره‌برداری از شرکت فولاد پخش اهواز، بازدید از شرکت آهنگ بهتا، آغاز عملیات ساخت فاز دوم این شرکت و دیدار با فعالان اقتصادی در استانداری خوزستان از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد است.

همچنین در منطقه آزاد اروند، افتتاح شرکت سیراف و دهکده فناور فکور اروند، آغاز عملیات ساخت ۱۵ سوله صنعتی و پست برق شهرک صنعتی خرمشهر، افتتاح دستگاه ایکس‌ری کامیونی و نشست با فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی شده است.