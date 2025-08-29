آغاز رقابتهای سنگ نوردی جام آسیا در رشته سرطناب بانوان
مرحله مقدماتی رقابتهای سنگ نوردی جام آسیا در رشته سرطناب بانوان امروز در آلماتی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله مقدماتی رقابتهای سنگ نوردی جام آسیا در رشته سرطناب بانوان امروز ۷ شهریور به میزبانی آلماتی قزاقستان آغاز شد.
تیم ایران با سه ورزشکار در این رقابتها حضور دارد و در مرحله نخست ماده سرطناب نتایج زیر به دست آمد:
سارینا غفاری: رتبه سوم
مهدیسا حمیدنژاد: رتبه یازدهم
سارا امیر ارجمند: رتبه چهاردهم
مربیگری تیم بر عهده محسن محمودی است. نفرات اول تا هشتم به فینال راه یافتند که این مرحله فردا برگزار میشود.