در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک،دکتر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت گفت:تنها مسیر توسعه واقعی کشور از اقتصاد دریا محور میگذرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:به نقل از روابط عمومی نمایشگاه تهران:آقای روشنبا اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد ایران و دسترسی به دو پهنه آبی استراتژیک، غفلت از این پتانسیل عظیم را هدر دادن یک فرصت بینظیر دانست. به گفته وی، تمرکز بر صنایع ساحلی میتواند هزینههای لجستیک صادرات را به شدت کاهش داده و پیشران توسعه ملی باشد.
معاون سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: در حالی که ایران از موهبت دسترسی همزمان به دریای آزاد و آبهای مشترک با چندین کشور برخوردار است، هنوز نتوانستهایم از این مزیت استراتژیک برای جهش اقتصادی بهره ببریم.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، یکی از بزرگترین مزایای درونی توسعه دریا محور، به حداقل رساندن هزینههای لجستیک است. وقتی تولید در کنار دریا انجام شود، عملا بخش بزرگی از زنجیره حمل و نقل داخلی درگیر فرآیند صادرات نمیشود و کالا با کمترین هزینه به بازارهای جهانی راه پیدا میکند. این موضوع به ویژه برای صنایع آب بر و کارخانههای بزرگ که میتوانند در نوار ساحلی مستقر شوند، یک مزیت رقابتی فوق العاده ایجاد میکند.
ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در شش محور کلیدی شامل: شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تامین پایدار، هوشمند و چابک، نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در حال برگزاری است.
این نمایشگاه با حضور ۱۰۵ شرکت در سالنهای ۶،۷،۸-۹، ۱۰، ۲۷ و در فضایی بالغ بر ۹هزارو ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز برپا شده است.
علی محتشم رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران گفت:در این نمایشگاه، کالاها و خدمات حوزه ریلی در سالن اختصاصی ۷و ۸، کالا و خدمات شهری و زمینی درسالنهای اختصاصی ۶ و ۱۰ ارائه شده است.
وی افزود:در این دوره از نمایشگاه بخشهای مختلفی از جمله بخش نوآوری و فناوریهای پیشرفته، بخش تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاههای آموزشی، هاب رسانه و مستند سازی، پنلها و نشستهای تخصصی به عنوان بخش اصلی و هسته اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در خصوص ارائه نیازهای فناورانه فعالان این صنعت گفت: در بخش رویدادهای نوآورانه، آخرین نوآوریهای این حوزهها ارائه و برای رویدادها، فضاهای خاصی در یکی از سالنهای اصلی در نظر گرفته خواهد شد. یکی دیگر از قسمتهای نمایشگاه، استیج نوآوری نمایشگاه است، که در آن آخرین نوآوریهایی که در این صنعت و در نمایشگاه حضور دارند و یا خارج از نمایشگاه هستند جهت ارائه دعوت شدهاند.
ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران از امروز تا نهم شهریورماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.