دو هزار و ۱۸۵ مسکن شهري و روستايي در استان به بهره برداري رسيد. ۹۹۰ قطعه زمين هم به متقاضيان طرح جواني جمعيت واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: ۲ هزار و ۱۸۵ واحد مسکن شهری و روستایی در شهرستان‌های خراسان شمالی در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

هادی زارعی گفت: از مجموع واحد‌های افتتاح شده ۲ هزار و ۶۲ واحد روستایی در ۴۲۰روستای خراسان شمالی با اعتبار یک همت به بهره برداری رسید.

وی گفت: ۹۰۹قطعه زمین هم به متقاضیان طرح جوانی جمعیت خراسان شمالی واگذار شده است.

زارعی افزود: مبلغ تسهیلات مسکن روستایی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت هشت درصد و دوره بیست ساله است.

وی گفت: از دهه فجر سال گذشته تاکنون به طور متوسط روزانه ۱۲ پایان کار ساختمان، صادر کرده ایم.