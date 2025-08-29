به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در آئین تکریم و معارفه امام جمعه جدید زرین شهر، ائمه جمعه را بعنوان فرماندهان قرارگاه فرهنگی محور و کانون وحدت در جامعه معرفی کرد و گفت: ارتباط با مردم و خدمت به آنان مهمترین رسالت ائمه جمعه است.

حجت الاسلام آقایی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: وحدت، همدلی و انسجام مردم و دولت و نهاد‌های نظامی و انتظامی موجب شکست دشمن در اهداف شوم خود شد و این دستاورد بسیار مهم باید با وفاق و همدلی حفظ شود.

معاون دبیر شورای سیاستگذاری گذاری ائمه جمعه کشور هم در این آئین، پیام رهبر معظم انقلاب پس از حمله دشمن متخاصم به میهن اسلامی را سند راهبری جامعه برای مقابله با دشمنان برشمرد و گفت: پیام رهبری در چهلم شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه دارای ۷ محور اصلی است که امامان جمعه لازم است برای روشنگری تنویر افکار عمومی و در شکل گیری هندسه اجتماعی و معنوی ملت ایران اسلامی تمام تلاش خود را به کار گیرند.

حجت‌الاسلام رضوانی نسب با اشاره به لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد: امام جمعه در بین مردم و برای مردم باشد چرا که مردم درجریان حوادث انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان ایستادند و از جان مال خود دریغ نکردند.

در این آیین حجت الاسلام حسین افشاری به عنوان خطیب نماز جمعه زرین شهر معرفی شد.

امام جمعه قبلی زرین شهر حجت الاسلام آقایی بود که هم اکنون دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان است.