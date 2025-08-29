پخش زنده
امام جمعه سردشت گفت: مسئولیت اصلی مدیران در هر جایگاهی، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه سردشت در خطبههای نماز جمعه، ضمن تبریک مناسبتهای هفته خدمت صادقانه به مردم را وظیفه اصلی مسئولان دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید فرمودهاند که مسئولیت اصلی مدیران در هر جایگاهی، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم است.
ماموستا واوی، همچنین با تأکید بر آسیبهای مصرف مشروبات الکلی، آن را «امالخبائث» خواند و گفت: عدم استفاده از عقل و گرفتار شدن در این آفت، باعث مشکلات فردی و اجتماعی از جمله درگیریها و دعواهای خیابانی میشود.
ماموستا واوی در پایان، پرهیز از گناهان و بهرهگیری از عقلانیت را راه حفظ سلامت جامعه و خانواده عنوان کرد.