امام جمعه سردشت گفت: مسئولیت اصلی مدیران در هر جایگاهی، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه سردشت در خطبه‌های نماز جمعه، ضمن تبریک مناسبتهای هفته خدمت صادقانه به مردم را وظیفه اصلی مسئولان دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها تأکید فرموده‌اند که مسئولیت اصلی مدیران در هر جایگاهی، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم است.

ماموستا واوی، همچنین با تأکید بر آسیب‌های مصرف مشروبات الکلی، آن را «ام‌الخبائث» خواند و گفت: عدم استفاده از عقل و گرفتار شدن در این آفت، باعث مشکلات فردی و اجتماعی از جمله درگیری‌ها و دعوا‌های خیابانی می‌شود.

ماموستا واوی در پایان، پرهیز از گناهان و بهره‌گیری از عقلانیت را راه حفظ سلامت جامعه و خانواده عنوان کرد.