به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان بین خطبه‌های نماز جمعه گفت: اصفهان شایسته بهترین‌ها است و تا پای جان برای اصفهان هستیم.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: نباید نسبت به سفره‌های کوچک شده مردم بی تفاوت بود و باید تلاش شود امید به خانه‌های مردم برگردد.

وی گفت:۱۹ محور در حوزه‌های مختلف در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری در استان طراحی شده است و برای اولین بار صدور مجوز‌های بی نام برای سرمایه گذاری صورت گرفته است و این بستری برای ورود سرمایه گذاران است.

استاندار اصفهان افزود: همچنین پنجاه برنامه عملیاتی در قاب اقتصادی استان طراحی شده است که با اجرایی شدن آن شاهد رشد ۸ درصدی در اقتصاد استان هستیم.

جمالی نژاد گفت:چهار طرح آبیاری برای استان طراحی کرده‌ایم که این طرح‌ها شبانه روزی در حال پیگیری است که یکی از آن انتقال آب دریا به استان است که از دولت قبل کلید خورد و در این دولت عملیاتی شد.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر بیش از ۷ هزار مگاوات تولید انرژی طراحی کرده‌ایم که طی سال‌های آتی محقق می‌شود.