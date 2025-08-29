نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: مکانیسم ماشه تاثیری در اراده و پایبندی ملت ایران به نظام و انقلاب ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه نماز جمعه تبریز، اظهار کرد: مکانیسم ماشه بیشتر بار روانی بر جامعه ایجاد کرده است، اظهار کرد: این اقدام ترسناک نیست زیرا امروز کشورمان با چهار هزار و ۹۵۳ مورد تحریم بزرگ و کوچک مواجه است و در صورت اجرای مکانیسم ماشه فقط هفت مورد تحریم به آن افزوده می‌شود پس این اقدام بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

وی گفت: کشور ما همچنان در حالت جنگ است و باید قوانین جنگ در آن اجرا شود و نیروهای اطلاعاتی با نفوذی هایی که با مطرح کردن آثار مکانیسم ماشه موجب آشفتگی مردم می‌شوند و جیب‌های خود را پر می‌کنند برخورد کند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: ایران تا یک سال بعد از پاره کردن برجام به وظایف خود عمل کرد و طبق قانون بعد از آن، تعهداتش را کاهش داد بنابراین اروپاییان امروز حق برگشت به مکانیسم ماشه را ندارند و این اقدام غیرقانونی است و سازمان ملل به هیچ وجه نباید زیر بار این ظلم و ناعدالتی برود.

وی به اجرای پویش کمک به مردم غزه اشاره کرد و افزود: مردم ایران همواره پشتیبان مردم غزه هستند ولی امروز باید بیش از همیشه درکنار این مردم که با محاصره قحطی مواجه هستند، باشیم.

امام جمعه تبریز با تبریک هفته دولت ، اظهار کرد: خداوند متعال اراده کرد و مردم شهیدپرور ایران را از تمام توطئه‌ها حفظ کرد و امروز در دنیا تنها حامی حق و عدالت و بشریت این ملت هستند.

وی با قدردانی از تلاش‌های دولت در افتتاح پروژه‌ها در هفته دولت، گفت: همواره امام راحل و رهبر معظم انقلاب از دولت‌ها حمایت کرده‌اند زیرا دولت‌ها، منتخب مردم هستند و حمایت از آن‌ها، احترام به رای مردم بوده و از طرفی کارهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی برعهده دولت است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت رهبر و ملت از دولت برای این است که مشکلات مملکت حل شود و صرفا بحث شعار نیست. مردم رای داده و بر اساس آن رای نیز رهبر معظم انقلاب، دولت را برای خدمت به مردم تایید کرده‌اند.

حجت الاسلام مطهری اصل اظهار کرد: مردم به شعار و مباحث سیاسی رای نمی‌دهند بلکه به قوه مجریه برای حل مشکلات و به قوه مقننه برای تصویب قوانین خوب جهت حل مشکلات رای داده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم به اندازه کافی شعار شنیده‌اند و امروز خواهان کار و عمل هستند و دولت باید شبانه روز در راستای خدمت به مردم تلاش کند، افزود: دولت و دولتمردان باید انتقادپذیر باشند.

امام جمعه تبریز بر لزوم مشورت با کارشناسان متخصص و به خصوص در مسائل فرهنگی و دینی تاکید کرد و گفت: امروز اختلاف، سم مهلک است.