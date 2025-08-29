خطیب جمعه موقت ساری در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به هفته دولت، بر لزوم ولایت‌پذیری، عقل‌گرایی، حکمت‌ورزی و پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌های مسئولان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت الاسلام نصوری خطیب جمعه موقت ساری با اشاره به مناسبت هفته دولت، بر ضرورت توجه مسئولان به اصولی چون ولایت‌پذیری، استکبارستیزی، عقل‌گرایی، حکمت‌ورزی و پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قوانین اجرایی و شرعی باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرند، افزود: برای رسیدن به پیشرفت، حمایت از جامعه نخبگان ضروری است و باید مشکلات و خلأهای موجود به‌صورت دقیق شناسایی شوند.

خطیب جمعه موقت ساری ارتقا و پیوست فرهنگی را از الزامات تصمیم‌گیری‌های کلان دانست و افزود: جمهوریت باید در کنار اسلامیت حفظ شود.

حجت الاسلام نصوری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: مسئولان باید تکالیف راهبردی خودشان از جمله حفظ اتحاد ملی، حفظ قوانین و مسائل امنیتی و پیگیری اجرای قوانین در بعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را بدانند.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، گفت: مهم‌ترین وظیفه آن حضرت، آماده‌سازی شیعه برای دوران غیبت بود و این مأموریت تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد.

خطیب جمعه موقت ساری در ادامه به مناسبت ۹ ربیع‌الاول اشاره کرد و افزود: این روز، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) و روز بیعت با امام زمان است. باید با تمام توان، نگاه آرمانی آن حضرت را دنبال کنیم و در مسیر تحقق اهداف ایشان گام برداریم.

حجت الاسلام نصوری در پایان با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، تأکید کرد: در عمل باید راه و سیره پیامبر اکرم (ص) را نشان دهیم و وحدت امت اسلامی را تقویت کنیم.