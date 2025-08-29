پخش زنده
معاون استانداری خراسان رضوی گفت: دشمنان از ابتدای انقلاب به دنبال شعلهور کردن جنگ مذهبی بودند، اما اتحاد امت اسلامی و هدایتهای مقام معظم رهبری همه نقشهها را خنثی کرده است.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجتالاسلام علی عسگری در نشست تألیف قلوب در خواف گفت: امام خمینی (ره) با تأسیس نظام مردمسالاری دینی، پیوندی میان رأی مردم و حاکمیت اسلامی برقرار کرد و امروز این الگو بهعنوان یک تجربه موفق در جهان اسلام شناخته میشود. هرچه ما به این الگو و رأی ملت پایبندتر باشیم، آینده کشور درخشانتر خواهد بود.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای عظیم اقتصادی و معدنی خواف گفت: ثمره معادن و طرح های توسعهای باید پیش از همه نصیب مردم صبور و شریف این منطقه شود.
مدیر حوزه علمیه احناف خواف نیز با اشاره به استمرار دشمنیهای رژیم صهیونیستی علیه اسلام و مسلمانان، گفت: از صدر اسلام تاکنون کفار همواره درصدد ضربه زدن به اسلام بودهاند و امروز نیز این دشمنیها در فلسطین، لبنان، سوریه و سایر کشورهای اسلامی آشکار است.
مولوی مطهری افزود: طرحهایی همچون «اسرائیل بزرگ» و «معاهده ابراهیمی» بیانگر تداوم سیاستهای ضد اسلامی دشمنان است و تنها راه مقابله با این توطئهها، همان وحدت، اخوت و برادری میان امت اسلامی است؛ همانگونه که در صدر اسلام مسلمانان با همبستگی توانستند بر دشمنان غلبه کنند.
او با تقدیر از حضور و نقشآفرینی مردم در صحنههای مختلف، گفت: مردم بزرگترین سرمایه نظام اسلامی هستند و مسئولان باید با الگوگیری از اخلاق پیامبر اکرم (ص) در کنار مردم باشند، با خوشرفتاری و سعهصدر دلهای آنان را به دست آورند و قدردان فداکاریهایشان باشند تا به فضل الهی آیندهای روشن برای مردم رقم بخورد.