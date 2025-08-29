مکانیسم ماشه نشانه بدعهدی غرب است
خطیب جمعه شهر یاسوج گفت: ملت ایران مذاکرهای که نتیجهاش فشار و تحریم باشد را نمیپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه های نماز جمعه شهر یاسوج با دعوت همگان به تقوای الهی و رعایت واجبات و ترک محرمات، به مناسبتهای هفته پیشرو اشاره کرد و گفت: روز هشتم شهریور یادآور شهادت شهیدان رجایی و باهنر به دست منافقین و روز مبارزه با تروریسم است؛ جنایتی که در راستای طراحی دشمنان خارجی و ایادی استکباری نظیر آمریکا صورت گرفت.
وی با اشاره به ترورهای اول انقلاب و شهادت شخصیتهایی چون شهید بهشتی و یارانش، شهید رجایی و شهید باهنر افزود: هدف دشمنان از این ترورها، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی بود، اما ملت ایران با ایستادگی و تقدیم شهیدان راه خود را ادامه داد و دشمنان در همه این عرصهها شکست خوردند.
آیتالله حسینی همچنین ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (علیهالسلام) و گرامیداشت آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، اظهار کرد: وجود امام زمان (عج) مایه برکت و قوام هستی است و اعتقاد به امام حی، بزرگترین سرمایه امت اسلامی در مسیر مقاومت و امید است.
امام جمعه یاسوج در ادامه با انتقاد از عملکرد کشورهای غربی در قبال ایران، به فعالسازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی اشاره کرد و گفت: آلمان، فرانسه و انگلیس که خود سابقه طولانی در استعمار و جنایت دارند، امروز با نقض تعهدات برجامی به دنبال فشار بیشتر بر ملت ایران هستند، در حالی که پس از خروج آمریکا از برجام، این توافق عملاً بیاثر شده است.
وی تأکید کرد: راه مقابله با گستاخی غربیها، ایستادگی و مقاومت است. ملت ایران مذاکرهای را که نتیجهاش فشار و تحریم باشد نمیپذیرد و اگر غرب به مسیر زورگویی ادامه دهد، اقداماتی نظیر خروج از NPT و قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و حتی بستن تنگه هرمز میتواند در دستور کار قرار گیرد.
آیتالله حسینی همچنین با گرامیداشت سالروز ازدواج پیامبر اکرم (ص) با حضرت خدیجه (س) و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، از مجاهدتهای مردم ایران در طول تاریخ در مقابله با استعمار انگلیس و استکبار جهانی یاد کرد و تصریح کرد: دشمنان همیشه از طریق خیانت عناصر داخلی و مزدوران نفوذی به دنبال ضربه زدن به استقلال کشور بودهاند، اما ملت ایران هوشیار و مقاوم است و اجازه نخواهد داد نقشههای دشمن به ثمر بنشیند.