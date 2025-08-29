به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در ششمین روز از هفته دولت باحضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسوولان همزمان چهار طرح عمران روستایی و مقاوم‌سازی ۵۰ واحد مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان باروق افتتاح شد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان باروق در آیین بهره‌برداری از این طرح‌ها که به صورت نمادین در روستای آغبلاغ از توابع بخش نختالو برگزار شد، گفت: این طرح ها شامل آسفالت‌ریزی معابر و اجرای طرح هادی در روستا‌های زارنجی، آغبلاغ، مسجد و یلکلو در بخش نختالو شهرستان است.

همچنین ۵۰ واحد مسکونی مقاوم‌سازی شده با هزینه ۱۷۵ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح شد.