به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اکبر قلی‌پور با اشاره به کف‌سازی گذر تاریخی راسته غلام‌خان اظهار کرد: این پروژه به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای حفظ و احیای میراث فرهنگی و تاریخی شهر ارومیه شناخته می‌شود و هدف از اجرای این عملیات، احیا و بازآفرینی گذر‌های تاریخی شهر ارومیه است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری ارومیه افزود: این پروژه نه‌تنها به بهبود وضعیت ظاهری گذر‌ها کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان یک محرک مهم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز محسوب می‌شود.

او گفت: با توجه به وجود بنا‌های تاریخی و واجد ارزش در این گذرها، اجرای این پروژه‌ها می‌تواند به حفظ هویت فرهنگی شهر کمک کند و منجر به جذب گردشگران و افزایش توریسم در منطقه شود و این اقدامات عمرانی، گام موثری در جهت ترمیم بافت تاریخی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

قلی‌پور تصریح کرد: در طول اجرای این پروژه، تلاش خواهد شد تا تمام مراحل با حفظ جنبه‌های تاریخی و فرهنگی انجام شود تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود این پروژه، در کنار سایر برنامه‌های شهرداری، نشانی از عزم راسخ در راستای توسعه پایدار شهری و توجه به تاریخ و فرهنگ محلی خواهد بود و فعالیت‌های عمرانی این چنینی همچنین می‌تواند به احیای حس مکان و ارتقای روحیه عمومی شهروندان کمک کند.