پیشبینی وزش باد و تلاطم دریا در مناطق شمالی بوشهر
هواشناسی بوشهر از ادامه وزش بادهای جنوبی و تلاطم دریا در فراساحل شمالی استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی از اواخر امشب تا شنبه بعد از ظهر فراساحل شمالی متلاطم پیش بینی میشود.
هادی سالاری افزود: از شنبه شب تا دوشنبه وضعیت جوی و دریایی بهنسبت آرامی برای استان مورد انتظار است و در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان خواهد بود.
وی جهت وزش باد را بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از امشب در فراساحل شمالی و مرکزی ۱۲ تا ۴۲ کیلومتردرساعت پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در ساعتهایی از ظهر تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از امشب در فراساحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
به گفته سالاری فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۶:۱، مد اول ساعت ۱۱:۲۵، جزر دوم ساعت ۱۶:۴۰ و مد دوم ساعت ۲۳:۵۰ دقیقه خواهد بود