مکانیسم ماشه ابزار فشار دشمن و مقابله با آن نیازمند شناخت عمیق از ماهیت استعماری غرب و برنامه‌ریزی هوشمندانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه های نماز جمعه در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم با اشاره به اینکه مکانیسم ماشه نماد آشکار نقض عهد است درباره تهدیدهای جهانی گفت: مکانیسم ماشه و اقدامات مشابه، ابزار فشار دشمن است و مقابله با آن نیازمند شناخت عمیق از ماهیت استعماری غرب و برنامه‌ریزی هوشمندانه است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: در روزهایی که دشمنان این ملت، بار دیگر با ابزارهای حقوقی و سیاسی، در پی فشار بر جمهوری اسلامی ایران هستند، مسئله بازگشت مکانیسم ماشه از سوی برخی قدرت‌های غربی، نماد آشکار نقض عهد، زورگویی و تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی است.

امام جمعه کاشان با اشاره به نهم ربیع سرآغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، به وظایف مؤمنان در عصر غیبت اشاره کرد و افزود: انتظار، به معنای نشستن و دعا کردن نیست؛ بلکه به معنای ساختن جامعه‌ای صالح، اخلاقی، و مقاوم است.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با گرامیداشت هفته دولت گفت: خدمات و اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف ملموس، رضایت بخش و قابل ستایش است و امیدواریم مجموعه دولت در شهرستان در ادامه مسیر خدمت به مردم گام بردارند.