استاندار ایلام با تأکید بر حمایت از واحد‌های صنعتی و کشاورزی به عنوان پیشران توسعه استان گفت: پشتیبانی از ۲ هزار و ۵۷۷ واحد صنعتی و کشاورزی مورد تاکید است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست فعالان اقتصادی استان با حضور وزیر دادگستری به مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در بخش صدور مجوز‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در صدد فراهم کردن بستر و زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: نگاه دولت رقابت با بخش خصوصی نیست، بلکه وظیفه اصلی دولت ایجاد بستر و زمینه برای فعالیت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

استاندار ایلام با تاکید بر فراهم‌کردن امکان استفاده مکرر واحد‌های خوش‌حساب و بدون انحراف مالی از تسهیلات بانکی، عنوان کرد: این امر می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید کمک کند.

وی یادآور شد: ضرورت شتاب در صدور مجوزها، ساماندهی نظام بیمه و مالیات و همچنین ایجاد مشوق‌های اقتصادی از مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان به شمار می‌رود که مستلزم نگاه ویژه دولت است.

استاندار ایلام در بخش دیگری از این نشست پیشنهاد داد عوارض خروج از کشور در همان استانی هزینه شود که از مرز آن خارج می‌شوند.

در این نشست فعالان اقتصادی، دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف از جمله تسهیلات، بیمه، مالیات و صدور مجوز‌ها مطرح کردند.

گفتنی است وزیر دادگستری بعد از ظهر پنجشنبه به منظور شرکت در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های گرامی‌داشت هفته دولت وارد ایلام شد.

رحیمی در بدو ورود به فرودگاه شهدای ایلام مورد استقبال «احمد کرمی» استاندار و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.

افتتاح همزمان ۴۱۶ طرح مختلف به مناسبت گرامی‌داشت هفته دولت، حضور در نشست شورای اداری استان و نشست با فعالان اقتصادی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های وزیر دادگستری در ایلام بود.