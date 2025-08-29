امام جمعه قم با انتقاد از رویکرد اروپا نسبت به برجام گفت: آمریکایی‌ها در عمل توافق هسته‌ای را پاره کردند و امروز اروپایی‌ها نیز با نادیده گرفتن تعهدات خود و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، علیه ملت ایران اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به اینکه اروپایی ها مثل آمریکا به ظاهر برجام را پاره نکردند، گفت: در جریانات اخیر و مکانیسم ماشه در عمل اروپایی ها با آمریکا همراهی کردند.

وی اقدامات اخیر اروپایی ها را در مسیر تحقق اهداف آمریکا دانست و افزود: دشمن همیشه به دنبال این است که یک تهدید بالای سر مردم ایران قرار دهد و در واقع ما را با این قبیل اقدامات گروگان بگیرد.

امام جمعه قم با تاکید بر اینکه مسئولان باید تلاش کنند تا سایه جنگ بر سر مردم نباشد، بیان کرد: دشمن ضرب شصت ایران را دیده و دیگر نباید درگیری با ایران به ذهنشان خطور پیدا کند و ما امیدواریم که با مذاکرات به اروپایی ها تفهیم کنیم که مسیر در پیش گرفته، بی راهه است.

آیت الله حسینی بوشهری از دولت خواست تا در مسیر بهتر شدن معیشت مردم بیشتر تلاش کنند و بر ضرورت اقدام مسئولان برای رفع مشکلاتی چون رشد تورم، نقدینگی و کاهش ارزش پول تاکید کرد و افزود: مردم بیعت شکن نیستند و مسئولان وظیفه دارند تا با تلاش بیشتر در مسیر خدمت تلاش کنند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت از تلاش های رییس جمهور و دولت گفت: در شرایط حساس کنونی که آماده باش هستیم زن و مرد و پیر و جوان با همدلی و حمایت از سکان دار اجرایی کشور، دشمن را شکست خواهیم داد.

امام جمعه قم تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاش برای رفع مشکلات و حل مسائل را از ویژگی های رئیس جمهور دانست و گفت: از تلاش های انجام گرفته قدردانی می‌کنیم اما بدون مشاجره و تضعیف با دلسوزی و نقد منصفانه می‌شود راه حل های اجرایی پیشنهاد داد.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری همچنین با گرامی داشت یاد و خاطر شهدای دولت، رجایی، باهنر و آیت الله رئیسی هفته دولت را فرصتی برای رئیس جمهور، وزرا و استانداران دانست تا با ارائه گزارش از کارهای انجام شده از راهنمایی‌های کارشناسان بهره ببرند.

وی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خاطرنشان کرد: به شهادت رساندن، آواره کردن و تخریب خانه‌ها تنها بخشی از اقدامات ضدبشری این رژیم است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، پست‌تر و وقیح‌تر از رژیم صهیونیستی در دنیا وجود ندارد و ما نیز باید همانند مردم یمن با ابتکار و مقاومت در برابر این جنایات ایستادگی کنیم تا زندگی در غزه استمرار یابد.

خطیب جمعه قم به سخنان پیش از خطبه استاندار در خصوص صرفه جویی مردم در مصرف برق هم اشاره کرد و افزود: مردم در مصرف برق اسراف نمی‌کنند تا جایی که خاموشی‌های ۴ ساعته برق را در شرایط کنونی تحمل می‌کنند تا میدان را برای دسیسه‌های دشمن خالی نکنند.

امام جمعه قم همچنین از عزاداری های مردم، ستایشگران بانیان هیئت ها، دسته های سینه زنی و همه خادمان در عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام قدردانی کرد و به دو مناسبت در هشتم ماه ربیع الاول اشاره کرد و افزود: ما در عصر غیبت امام غائب از نظر اما حی و حاضر هستیم.