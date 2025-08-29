همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه، راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» با حضور گسترده مردم دیار علویان در سراسر استان مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پاسخ به جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» پس از اقامه نماز جمعه در شهرهای مختلف استان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، خشم و انزجار خود را نسبت به جنایات اشغالگران صهیونیستی ابراز کردند و بار دیگر حمایت خود را از جبهه مقاومت اسلامی اعلام داشتند.

در مرکز استان، مسیر راهپیمایی از مصلی امام خمینی (ره) تا میدان ساعت ساری تعیین شده بود و حضور گسترده مردم جلوه‌ای از اتحاد، بصیرت و همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با صدور اطلاعیه‌ای، هدف از برگزاری این راهپیمایی را محکومیت نسل‌کشی و پاکسازی قومی در غزه، حمایت از آرمان قدس شریف و اعلام بیعت با امام زمان (عج) در آستانه ۹ ربیع‌الاول عنوان کرده بود.

در پایان این مراسم، قطعنامه‌ای در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی قرائت شد و شرکت‌کنندگان با امضای آن، خواستار اقدام قاطع نهادهای بین‌المللی در برابر جنایات جنگی شدند.