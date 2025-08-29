پخش زنده
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بازدید از ایستگاه راه آهن سنندج_تهران از پیگیری افزایش سرویسهای حمل و نقل ریلی مسافر در کردستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به کردستان ضمن افتتاح خط تولید داروهای پایه گیاهی از کارخانه لاستیک بارز کردستان هم بازدید کرد.
آمادگی برای حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تلاش برای افزایش سرویسهای حمل و نقل ریلی مسافر، از وعدههای احمد میدری در این سفر بود.
خط آهن سنندج همدان تهران در سال جاری ۶۰ هزار مسافر جابجا کرده است.
احمد میدری در بازدید از کارخانه لاستیک کردستان اظهار داشت: آمادگی داریم که در کردستان واحدهایی را که بخش خصوصی اداره میکند، در تأمین مالی و سرمایهگذاری آنها مشارکت داشته باشیم.
همچنین با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط تولید داروهای پایه گیاهی در سنندج افنتاح شد.
میدری از ابتدای سفر یک روزه خود به کردستان با نماینده ولی فقیه در کردستان هم دیدار و گفتوگو کرد.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در کردستان در این دیدار گفت: انتقال حساب شرکتها و صنایع بزرگ به بانکهای استان، مطالبه چندساله مردم است که با استفاده از آن میشود در چرخه قرضالحسنه برای کمک به مردم استفاده کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اظهار کرد: در صدد هستیم تا در برخی از صنایع، مالکیت از آن دولت و مدیریت با بخش خصوصی باشد.
میدری ادامه داد: سهم استانهای کمتر برخوردار از مشاغل خرد و خانگی افزایش مییابد که کردستان هم از جمله آنهاست.
لهونی استاندار کردستان هم در این دیدار گفت: افزایش سرویس قطار سنندج- تهران از ۲ به ۴ سرویس از مهمترین خواستههای استان از دولت است.
فتحی یکی از نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم خواستار فراهم کردن بسترهای ایجاد دهکده سلامت در استان به منظور تحول در حوزه گردشگری سلامت شد.