بیش از ۲۰ کتیبه تاریخی بر صخره‌های دشت مرودشت فارس شناسایی و وارد فرآیند مستندنگاری و ثبت ملی شده‌اند؛ آثاری ارزشمند که بخشی از آنها با ابعاد کوچک و خطوط سوزنی، گواهی بر سطح بالای سواد و فرهنگ عمومی در دوران ساسانی به شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما صادق زارع، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی دشت مرودشت گفت: دشت مرودشت دشتی وسیع است و با توجه به سابقه باستانی این منطقه، شناسایی میراث تاریخی از نظر تنوع و کثرت، دور از انتظار نیست.

او با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰ کتیبه تاریخی بر روی صخره‌های این دشت شناسایی شده است، افزود: فرآیند مستندنگاری این آثار توسط دفتر فنی میراث فرهنگی و پایگاه جهانی تخت جمشید در حال انجام بوده و تدوین پرونده برای ثبت ملی آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

زارع با تأکید بر اهمیت محتوایی و شکلی این آثار تصریح کرد: کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های شناسایی‌شده عمدتاً در ابعاد کوچک و با استفاده از خطوط سوزنی نگارش شده‌اند که نشان‌دهنده سطح علمی و میزان سواد عمومی در دوره ساسانی است؛ به گونه‌ای که حتی برخی از این آثار می‌تواند حاصل دست مردم عادی ساکن در منطقه باشد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها اظهار داشت: کتیبه‌ای یک‌هزار و ۶۰۰ ساله با ابعاد چهار در هفت سانتی‌متر در دشت مرودشت شناسایی شده است؛ اثری کم‌نظیر که هرچند نمی‌توان با قاطعیت آن را کوچک‌ترین سنگ‌نوشته باستانی کشور دانست، اما بدون تردید در شمار کوچک‌ترین و ارزشمندترین کتیبه‌های تاریخی قرار می‌گیرد.

او در ادامه با تأکید بر جایگاه جهانی این آثار گفت: کتیبه‌های شناسایی‌شده در حریم پایگاه جهانی تخت جمشید واقع شده‌اند. مکان دقیق این کتیبه‌ها ثبت و مشخص است، اما به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، امکان اعلام عمومی محل دقیق آنها وجود ندارد.

زارع در پایان خاطرنشان کرد: این کشفیات، علاوه بر غنای تاریخی و فرهنگی استان فارس، نقشی اساسی در شناخت زیست اجتماعی و فرهنگی ساکنان ایران در دوران ساسانی ایفا می‌کند و ضرورت حفاظت، مستندسازی و ثبت ملی آنها بیش از پیش احساس می‌شود.