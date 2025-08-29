به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان در آئین افتتاح خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب-شازند که با حضور برخط دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، سیدمحمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان برگزار شد، با اشاره به توسعه طرح‌های افزایش ظرفیت و نوسازی خطوط لوله این شرکت به منظور انتقال ایمن و تامین پایدار خوراک پالایشگاه‌های مرکز، غرب و شمال کشور اظهار کرد: طرح احداث خط لوله ۳۰ اینچ نفت خام ترش سبزآب -شازند شامل احداث ۱۰۲ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچ باظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز از مرکز انتقال نفت شهید زنگنه (سبزآب) تا مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی منطقه لرستان جهت تامین خوراک پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه است.

مهرداد حقیقیان افزود: بخش دیگری از این طرح شامل احداث ۲۳۹ کیلومتر خط لوله به قطر ۲۶ اینچ با ظرفیت انتقال ۲۹۵ هزار بشکه در روز نفت خام ترش از مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی منطقه لرستان به مرکز انتقال نفت شازند منطقه مرکزی جهت انتقال به پالایشگاه شازند است.

او ادامه داد: در این پروژه ۶ مرکز انتقال نفت بین راهی شامل مراکز انتقال نفت سبزآب در شهرستان اندیمشک، تنگ فنی و آساردر شهرستان پل دختر استان لرستان، پل بابا و رازان در شهرستان خرم آباد و شازند در مجاورت پالایشگاه نفت استان مرکزی احداث شد. همچنین احداث خطوط انتقال نیرو،۴ پست‌های برق در مراکز انتقال نفت سبزآب؛ تنگ فنی؛ آسار و رازان به همراه احداث ۲ مخزن تعادلی۲۴۰ هزار بشکه‌ای در سبزآب اندیمشک از جمله اقدام‌های دیگر این طرح بود که با موفقیت و نظارت مجموعه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انجام شد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان اضافه کرد: با بهره برادری از خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب-شازند که یکی از طرح‌های راهبردی و زیرساختی شرکت ملی پالایش و پخش است تامین پایدار و افزایش ظرفیت انتقال نفت خام ترش جهت تامین خوراک و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌های کرمانشاه، اصفهان، اراک و ری در مرکز و شمال کشور فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات فنی و عملیاتی موثر این پروژه در حوزه استحفاظی مناطق خوزستان و لرستان گفت: در ماه‌های اخیر با انجام یک عملیات فنی گسترده اتصال نهایی توربین روستون مرکز انتقال نفت شهید زنگنه (سبزآب) به فاز نخست این طرح با موفقیت انجام شد.

حقیقیان با تشریح فرآیند عملیات اتصال فاز نخست خط لوله انتقال نفت خام ترش در ماه‌های اخیر، افزود: پس از آماده سازی سناریو عملیات و توقف توربین‌ها طبق برنامه و بستن شیر‌های ورودی و خروجی منیفولد توربین‌های روستون، اتصال نهایی مسیر‌های ورودی، خروجی و گردش داخلی به توربوپمپ شماره ۳ روستون مرکز انتقال نفت شهید زنگنه با تلاش شبانه روزی گروه‌های فنی، عملیات، بهره برداری با رعایت موارد ایمنی و محیط زیست بدون هیچگونه ریخت و پاش موادنفتی باموفقیت انجام شد.

این مقام مسئول با اشاره به چالش‌های موجود از قبیل نبود فضای کافی در عملیات و پیچیدگی منیفولد‌ها از تلاش همه گروه‌های فنی، عملیات و بهره برداری منطقه خوزستان قدردانی و تصریح کرد: حین انجام طرح همزمان عملیات بهره برداری از توربو پمپ‌ها در این مرکز نیز بدون کوچک‌ترین حادثه، توسط صنعتگران انتقال نفت در منطقه خوزستان انجام شد.

به گفته حقیقیان؛ برای اجرای این طرح مهم ۱۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۳۰ میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هزینه شده است.

حقیقیان کاهش مخاطرات جاده‌ای تردد نفتکش‌ها، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از قاچاق سوخت را از مهم‌ترین اهداف طراحی و اجرای این طرح عنوان کرد.