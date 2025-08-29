پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت گلخانه هیدروپونیک در شهرک گلخانهای عجبشیر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این گلخانه با سطح زیرکشت یک هکتار قادر است سالانه ۲۵۰ تن سبزی و صیفیجات تولید کند و در مسیر صادرات قرار دارد. طرح اشتغالزایی این مجموعه نیز شامل ۱۵ نفر نیروی مستقیم و ۵ نفر نیروی غیرمستقیم است.
کل سرمایهگذاری انجام شده برای این پروژه ۱۷۰ میلیارد ریال است که شامل ۶۵ میلیارد ریال آورده شخصی و ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی میشود.
بهرهبرداری از این گلخانه گامی مهم در توسعه کشاورزی مدرن و افزایش تولید محصولات سالم و صادرات محور در استان است.