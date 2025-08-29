به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این گلخانه با سطح زیرکشت یک هکتار قادر است سالانه ۲۵۰ تن سبزی و صیفی‌جات تولید کند و در مسیر صادرات قرار دارد. طرح اشتغالزایی این مجموعه نیز شامل ۱۵ نفر نیروی مستقیم و ۵ نفر نیروی غیرمستقیم است.

کل سرمایه‌گذاری انجام شده برای این پروژه ۱۷۰ میلیارد ریال است که شامل ۶۵ میلیارد ریال آورده شخصی و ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی می‌شود.

بهره‌برداری از این گلخانه گامی مهم در توسعه کشاورزی مدرن و افزایش تولید محصولات سالم و صادرات محور در استان است.