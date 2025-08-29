به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام‌جمعه پلدشت گفت: فشار اصلی این فرایند، روانی است یعنی می‌تواند جو منفی ایجاد کند و برای مدتی نرخ ارز را بالا ببرد، نه اینکه ساختار اقتصادی ایران را متحول کند.

امام جمعه پلدشت ظهر امروز درخطبه‌های نماز با اشاره به به مکانیسم ماشه گفت: سازوکاری در برجام است که به کشور‌های عضو (انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات ایران، تحریم‌های سازمان ملل را به طور خودکار بازگردانند.

حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: تحریم نفتی و بانکی در این قطعنامه‌ها وجود ندارد و از این نظر تأثیر واقعی آن اندک است، فشار اصلی این فرایند، روانی است یعنی می‌تواند جو منفی ایجاد کند و برای مدتی نرخ ارز را بالا ببرد، نه اینکه ساختار اقتصادی ایران را متحول کند.

امام‌جمعه پلدشت افزود: حضور فعال بانک مرکزی در بازار و استفاده از فرصت دیپلماسی اقتصادی مانند سفر رئیس‌جمهور به چین می‌تواند اثرات روانی این تهدید را کاهش دهد

وی با اشاره به اینکه غزه هفت‌برابر هیروشیما بمباران شد، اظهار کرد: بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما معادل ۱۵ هزار تن تی‌ان‌تی انرژی آزاد کرد، اما تخمین‌ها نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن مواد منفجره بر سر مردم غزه فروریخته است، این میزان هفت‌برابر قدرت تخریب بمب منفجر شده در هیروشیما است.

امام جمعه پلدشت با اشاره به هفته دولت گفت: هفته دولت را به‌تمامی دولتمردان محترم، فرماندار و تمامی رؤسای ادارات و کارکنان دولت تبریک عرض می‌کنم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) در تبیین مسائل روز تصریح کرد: دشمنان ایران از «ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیرو‌های مسلح» و «تحمل شکست سخت در حملات نظامی» فهمیده‌اند که ملت ایران و نظام اسلامی را نمی‌توان با جنگ به‌زانو درآورد و گوش‌به‌فرمان کرد، اکنون این هدف را با «ایجاد اختلاف در کشور» دنبال می‌کنند که در مقابل همه مردم، مسئولان، صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود «سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملت» را حفظ و تقویت کنند، این اتحاد مقدس، از دل‌های مردم و اراده‌های مردم نباید خدشه‌دار شود.