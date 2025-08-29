مدیر حوزه علمیه مازندران از آغاز نهضت نهجالبلاغهخوانی و برگزاری درسهای اخلاق هفتگی در مدارس علمیه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام اسماعیلزاده، مدیر حوزه علمیه استان مازندران، از آغاز نهضت نهجالبلاغهخوانی و اجرای برنامههای اخلاقی و تربیتی در مدارس علمیه استان خبر داد. این طرح با هدف ارتقای سطح معرفت دینی و اخلاقی جامعه، بهویژه طلاب و علاقهمندان به معارف اسلامی، طراحی شده است.
وی با اشاره به جایگاه والای نهجالبلاغه در تربیت انسان، اظهار داشت: هدف از این نهضت، تعمیق شناخت جامعه از مفاهیم بلند نهجالبلاغه و پیوند دادن آموزههای اخلاقی و تربیتی آن با زندگی روزمره است.
مدیر حوزه علمیه مازندران افزود: برگزاری درسهای اخلاق هفتگی با موضوعات متنوع، فرصتی برای ارتقای معنویت، تقویت بینش دینی، اصلاح رفتار فردی و اجتماعی و پرورش نسلی آگاه، متعهد و خدمتگزار فراهم میسازد.
بر اساس اعلام رسمی، این برنامهها نهتنها ویژه طلاب، بلکه برای عموم مردم نیز قابل بهرهبرداری خواهد بود و با حضور اساتید برجسته حوزه، در مدارس علمیه سراسر استان برگزار میشود.