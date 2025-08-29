پخش زنده
ستارگان هالیوودی همچون برد پیت و خواکین فینیکس به جمع تهیهکنندگان اجرایی فیلم «صدای هند رجب»، روایتی تکاندهنده از دختربچه فلسطینی پیوستند که در جشنواره ونیز ۲۰۲۵ برای جایزه شیر طلایی رقابت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم «صدای هند رجب» درباره «هند رجب» دختر شش ساله فلسطینی است که تماسش با هلال احمر دقایقی قبل از کشته شدن توسط اسرائیل سر و صدای زیادی به پا کرد و حالا دستمایه یک اثر سینمایی قدرتمند شده است.
این فیلم، با عنوان (The Voice of Hind Rajab)، به کارگردانی کوثر بن حنیه، کارگردان صاحبنامی که پیشتر با فیلمهای «چهار دختر» و «مردی که پوستش را فروخت» نامزد اسکار شده بود، در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۵ حضور خواهد داشت و یکی از امیدهای کسب جایزه معتبر شیر طلایی است.
بن حنیه که در حال کمپین اسکار برای فیلم «چهار دختر» بود، در فرودگاه لسآنجلس با صدای ضبطشده واقعی تماس «هند» آشنا میشود. این صدای ۷۰ دقیقهای که پیشتر در اینترنت منتشر شده و جهان را شوکه کرده بود، آنقدر بر او تأثیر میگذارد که پروژه ۱۰ سالهاش را رها کرده و بلافاصله با هلال احمر تماس میگیرد تا جزئیات کامل این ماجرا را بدست آورد. او پس از صحبت با مادر «هند» و امدادگرانی که در این حادثه حضور داشتند، نگارش فیلمنامه را آغاز میکند.
در این حادثه دلخراش، «هند» همراه با عمو، عمه و چهار پسرعمویش در حال خروج از شهر غزه بودند که خودروی آنها هدف قرار گرفت. عمو، عمه و سه پسرعموی «هند» بلافاصله جان باختند، اما «هند» و یکی دیگر از پسرعموهایش زنده ماندند.
«هند» در یک تماس تلفنی اضطراری با هلال احمر، با صدایی لرزان درخواست کمک میکند و میگوید: من میترسم، لطفاً بیایید نجاتم بدید. اما متأسفانه آمبولانسی که هلال احمر اعزام میکند نیز هدف قرار گرفته و دو امدادگر آن به شهادت میرسند. تحقیقات بعدی توسط رسانههای معتبری چون واشنگتنپست، اسکاینیوز و گروه Forensic Architecture با همکاری الجزیره نشان داد که خودروی «هند» با ۳۳۵ گلوله سوراخ شده و تانکهای اسرائیلی در محل حادثه حضور داشتهاند.
فیلم «صدای هند رجب» که در مدت ۱۲ ماه ساخته شده است، به گفته کوثر بن حنیه، خشونت را به تصویر نمیکشد و بیشتر بر صدا، سکوت، ترس و انتظار تمرکز دارد. این اثر ۹۰ دقیقهای، ترکیبی از درام داستانی و عناصر مستند (از جمله صدای واقعی «هند») است.
آلبرتو باربرا، رئیس جشنواره ونیز، در کنفرانس مطبوعاتی معرفی فیلمها، «صدای هند رجب» را اثری بسیار تأثیرگذار توصیف کرده که مخاطبان و منتقدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ستارههای هالیوودی مثل برد پیت، خواکین فینیکس، رونی مارا، آلفونسو کوارون و جاناتان گلیزر به عنوان تهیهکننده اجرایی به این کار پیوستند.