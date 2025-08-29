به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: مطابق با تکلیف قانونی بند دال ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه وزارت آموزش و پرورش مکلف است از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ در کشور ۲۰۰ مجتمع آموزشی بزرگ مقیاس احداث کند.

حمیدرضا محمدی، ساخت این مجتمع‌ها را با حداقل ظرفیت هزار نفر دانش آموز در همه مقاطع و رویکرد چند کاربردی برشمرد و افزود: تفاهم نامه ساخت اولین مجتمع بزرگ مقیاس آموزشی با مشارکت گروه فولاد مبارکه خیران مدرسه ساز و سازمان نوسازی مدارس با رویکرد قرآنی تاسیس و پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.