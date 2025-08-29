پخش زنده
امام جمعه میاندوآب گفت: لازم است همه مسئولان و مردم پشت سر رهبری و ولایت حرکت و از هرگونه ندای تفرقه و اختلاف خودداری کنند که امروز فصل همدلی و همافزایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته در میاندوآب با اشاره به هفته دولت، اظهار کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ همه ما دستور داریم تا به دولت کمک کنیم.
امام جمعه میاندوآب با اشاره به در پیش بودن روز مبارزه با استعمار، افزود: بر همه امت اسلامی لازم تا تاریخ گذشته دنیا را مطالعه کرده و از آن عبرت بگیرد.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ و در دو سده گذشته همواره اروپاییها و غرب شروعکننده جنگ در دنیا بودهاند، گفت: تمام آدمکشیها و غارتها و استعمار توسط جهان غرب و اروپا که خود را متمدن جلوه میدهند، انجام شده است.
حسنزاده با اشاره به اینکه استعمار نه تنها جنگ بلکه فقر را هم به دنبال داشته است، تصریح کرد: افغانستان، تونس و اینهمه کشور را چه کسانی غیر از استعمار به فلاکت کشید؟ لذا همه تریبونداران و رسانهها باید به این موضوع توجه داشته باشند.
امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه آنها هر کجا حضور داشتهاند به دنبال سلطه و غارت بودهاند، اظهار کرد: اگر منطقه در دست نظام سلطه نباشد در آن صورت صلح در دنیا و منطقه حاکم میشود و امروز نیز مطالبه تمام آزادمردان این است که آمریکا باید پایگاههای خود را از منطقه جمع کند تا صلح در منطقه برقرار شود.
وی گفت: غرب در ظاهر اتوکشیده و داعیه حقوق بشر دارد؛ ولی در واقع خوی وحشیگری و غارت داشته و غارتهای عظیم که به دست اینها در دنیا اتفاق میافتد؛ غیر قابل پیشبینی است.
حسنزاده با بیان اینکه استعمار هر دورهای به یک شکل خود را نشان میدهد، افزود: در ابتدا به شکل استعمار کهن و با اعمال زور و قدرت وارد میدان شدند؛ اما مدتی بعد استعمار کهن را کنار گذاشته و استعمار نو راه انداخته و بهصورت غیرمستقیم و با کمک عوامل داخلی استعمارگری کردند.
امام جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه اکنون از طریق استعمار فرانو به دنبال دستیابی به اهداف خود هستند، تصریح کرد: در این روش نیز دشمن با تغییر باورها و روشها، اهداف خود را دنبال کرده و با استحاله نامحسوس و تبدیل کارگزاران سیاسی آن کشور به عامل پیشبرنده اهداف و برنامههای خود عمل میکند.
وی با تأکید بر اینکه باید مراقبت کرد و از تاریخ درس گرفت، اظهار کرد: نقشه دشمن، استعمار فرانو است تا مردم را به صحنه بکشد و به اهداف خود دست یابد.
حسنزاده در ادامه با تأکید بر اینکه بدون همدلی و اتحاد نمیشود در مقابل دشمن ایستاد، گفت: اگر رهبر معظم انقلاب از اتحاد مقدس سخن میگویند؛ یعنی اینکه دشمن نزدیک شده و اگر یکصدایی در کشور نباشد در آن صورت دشمن به اهداف خود دست مییابد.
امام جمعه میاندوآب افزود: لازم است همه مسئولان و مردم پشت سر رهبری و ولایت حرکت ک و از هرگونه ندای تفرقه و اختلاف خودداری کنند که امروز فصل همدلی و همافزایی است.