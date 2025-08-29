پخش زنده
حجت الاسلام حسین رشیدیان به عنوان امام جمعه جدید شهر مبارکه معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرمبارکه با بیان اینکه در ۹۰۰ پایگاه کشور نماز جمعه اقامه میشود، گفت: طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نماز جمعه قرارگاه فرهنگی است که فرمانده آن ائمه جمعه هستند و لازم است از این ظرفیت برای خدمت رسانی به مردم استفاده شود.
حجت الاسلام و المسلمین فراشی افزود: پویش ایران همدل که از وفات پیامبر اسلام (ص) آغاز شد و تا زمان ولادت ایشان ادامه دارد، فرصتی مناسب برای حمایت و کمک از مردم مظلوم و بی پناه غزه به خصوص کودکان است.
در پایان این مراسم، از خدمات هشت ساله حجت الاسلام سید مهدی موسوی امام جمعه قبلی مبارکه قدردانی شد.