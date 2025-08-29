به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، شعله‌های آتش، ظهر امروز یک واحد فست‌فود در خیابان بختیاری محمدشهر را در بر گرفت و در این حادثه، دو نفر از شهروندان دچار مصدومیت شدند و به بیمارستان منتقل شدند.

احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: گزارش این آتش‌سوزی در ساعت ۱۳:۱۶ دقیقه روز هفتم شهریور ماه به مرکز اورژانس ۱۱۵ البرز واصل شد. کارشناسان این مرکز بلافاصله به محل حادثه در خیابان بختیاری محمدشهر اعزام شدند.

مهدوی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی حیاتی در محل حادثه توسط کارشناسان اورژانس البرز، دو مصدوم این حادثه برای ادامه درمان و مراقبت‌های تکمیلی، به بیمارستان امام حسین (ع) محمدشهر منتقل شدند.