پخش زنده
امروز: -
خطیب نماز جمعه مهاباد گفت: همانگونه که شهیدان رجایی و باهنر با صداقت و دلسوزی در کنار مردم بودند، امروز نیز مسئولان باید در مسیر رفع مشکلات و کاستیها گام بردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا سلیمان رشیدی، خطیب نماز جمعه مهاباد، در خطبههای این هفته با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه گفت: ملت ایران با راهاندازی پویشهای ملی حمایت خود را از مردم مظلوم غزه نشان دادهاند و امروز وظیفه همه ملتهای مسلمان است که در پشتیبانی از مردم غزه به پا خیزند.
وی با بیان اینکه تصاویر منتشرشده از غزه قلب هر انسان آزادهای را جریحهدار میکند، افزود: متأسفانه سازمانهای بینالمللی در برابر این جنایات تنها سکوت اختیار کردهاند. در عین حال از مردم مهاباد و کشورمان بابت حمایتهای گسترده از مردم فلسطین قدردانی میکنیم.
ماموستا رشیدی در ادامه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیعالاول و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از مسئولان خواست همچون این دو شهید بزرگوار، صادقانه و دلسوزانه در خدمت مردم باشند و برای رفع مشکلات و کاستیها تلاش کنند.
وی همچنین با اشاره به تلاشهای مسئولان شهرستان در اجرای طرحهای مختلف عمرانی در هفته دولت، از اقدامات آنان در حوزه خدمترسانی تقدیر کرد و گفت: با وجود همه تهدیدها و تحریمها، خدمترسانی به مردم همچنان ادامه دارد.
خطیب نماز جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود یاد خدا را ارزشمندترین غذای روح و روان دانست و بر اهمیت ذکر و توجه به خداوند در زندگی روزمره تأکید کرد.