به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام غلامحسین مهدوی‌نژاد در خطبه دوم نماز جمعه سمنان در مسجد المهدی افزود: ملت ایران در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای مداوم دشمنان ایستاده و هرگز تسلیم زور و فشار نخواهد شد. وی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که دشمن در برابر ایستادگی ملت ما شکست خورده و با سرشکستگی از میدان خارج شده است. امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه حمایت از دولت و خدمتگزاران نظام یک وظیفه همگانی است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت قدردانی از تلاش‌های دولت تأکید کرده‌اند و تقویت دولت به معنای حمایت از یک حزب یا جریان خاص نیست، بلکه پشتیبانی از خدمتگزاران جمهوری اسلامی و تقویت توان کشور در برابر دشمن است. وی در عین حال خواستار پیگیری بیشتر دولت و مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی مردم شد و افزود: مردم در کنار همکاری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع، از گرانی‌ها و مشکلاتی مانند کمبود آب گله‌مند هستند و وظیفه مسئولان است که با تلاش مضاعف این مشکلات را برطرف کنند. امام جمعه موقت سمنان با اشاره به مسئله انتقال آب به استان گفت: کمبود بارندگی و شرایط اقلیمی ایجاب می‌کند که موضوع انتقال آب با جدیت بیشتری دنبال شود تا دغدغه مردم این منطقه هرچه سریع‌تر برطرف شود. حجت‌الاسلام مهدوی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم پایبندی به رهنمودهای رهبری درباره حفظ وحدت، اظهار داشت: اختلاف سلیقه در جامعه طبیعی است، اما نباید به تضعیف دولت و نظام یا تکرار سخنان دشمنان منجر شود. وی افزود: ملت ایران به برکت اسلام، قرآن و فرهنگ عاشورا هرگز زیر بار ذلت نخواهد رفت و بر ادامه مقاومت در موضوعاتی همچون انرژی هسته‌ای و حقوق ملی خود ایستادگی خواهد کرد. امام جمعه موقت سمنان گفت: دشمنان امروز نیز با ابزار رسانه‌ای و عملیات روانی در پی ضربه زدن به کشور هستند، اما تا زمانی که ملت ایران گوش به فرمان رهبری و پایبند به اتحاد مقدس باشند، هیچ تهدیدی نمی‌تواند این ملت مقاوم را به عقب‌نشینی وادارد.