مدیر روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جزئیات طرح پیشفروش سکه طلا را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی قمریوفا در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: در تدام تمهیدات بانک مرکزی به منظور تنظیم و تعادلبخشی به بازار طلا، نخستین مرحله برنامه پیشفروش قطعی یک میلیون انواع قطعه سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب سه قطعه تمام، پنج قطعه نیم و هفت قطعه ربع سکه) در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ آغاز میشود.
وی افزود: برنامه پیشفروش قطعی انواع مسکوکات طلای بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله با سررسیدهای بعدی ۳۰ دی ماه، ۳۰ بهمنماه و ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.
قمری وفا ادامهداد: در مرحله نخست از طرح پیشفروش در ۱۷ شهریور، واجد امکان بازخرید و پیشفروش مجدد در بستر مرکز مبادله ارز و طلا با واسطهگری و طرفیت بانک مرکزی خواهد بود.
قمری وفا تاکید کرد: متقاضیان باید پیش از آغاز فرآیند سفارشگذاری، نسبت به ثبتنام در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله ارز و طلا به نشانی www.ice.ir اقدام کنند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیشفروش باید در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور انجام شود.