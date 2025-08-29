پخش زنده
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه تضعیف دولت، تضعیف کل کشور است، گفت: دولت اجرایی، قلب تپنده کشور، مسئول اجرای قوانین، مدیریت اقتصاد، امنیت و خدمات عمومی را بر عهده دارد که اگر تضعیف شود، کل ساختار کشور آسیب میبیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام جلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به هفته دولت و سالروز انفجار دفتر نخستوزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر و روز مبارزه با تروریسم، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی؛ دشمنیها با همه شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آسمانی و تأیید شده امام عظیمالشأن ما، تابآوردن در برابر آنهمه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، امکانپذیر نمیشد.
امام جمعه چهاربرج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت، افزود: یکی از بیانات شاخص رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر این بود که خدمتگزاران کشور و رئیسجمهور را مردم حمایت کنند.
وی گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب، همواره توصیه اکیدشان بر حمایت از دولتهای مستقر در نظام جمهوری اسلامی است، و حتی این حمایت را وظیفه خود و آحاد مردم میدانند به این دلیل است که حمایت از دولت و قوه اجرایی کشور، از ارکان اصلی ثبات و پیشرفت جامعه است و لذا این حمایت چشمبسته نیست، بلکه بر پایه دلایل روشن و منطقی استوار است.
جلالی با بیان اینکه حمایت از دولت، اثبات صداقت عملی در باور به مردمسالاری دینی است، تصریح کرد: رأی مردم از «حرمت» برخوردار است و این حرمت، مستلزم احترام به نتیجه آن، حتی در صورت وجود اختلافنظرها است و این حمایت، در واقع احترام به رأی مردم و پاسداشت مردمسالاری دینی است.
امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، رأی مردم تجلی «مردمسالاری دینی» است، افزود: مردم با حضور آگاهانه و حداکثری در پای صندوقهای رأی، نه تنها یک هیات اجرایی، بلکه خواست و اراده خود را برای اداره کشور به نمایش میگذارند؛ بنابراین، تخریب و تضعیف دولتی که ماحصل این اراده جمعی است، در حقیقت، بیاحترامی به خود مردم و نقض غرض اصلی از مشارکت سیاسی است.
وی با تأکید بر توجه به پیامدهای خطرناک عدم حمایت از دولت، گفت: تضعیف دولت اجرایی، تضعیف کل کشور است؛ چرا که دولت اجرایی، قلب تپنده کشور، مسئول اجرای قوانین، مدیریت اقتصاد، امنیت و خدمات عمومی را بر عهده دارند. اگر دولت تضعیف شود، کل ساختار کشور آسیب میبیند.
جلالی اظهار کرد: در سیاست بینالملل، دولتهای قوی میتوانند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کنند و تضعیف داخلی، فرصت را برای سوءاستفادههای خارجی فراهم میکند؛ بنابراین، حمایت از دولت به مثابه حمایت از یک نهاد یا حزب خاص نیست، بلکه حمایت از کارآمدی کل سیستم حکومتی برای پیشبرد اهداف ملی است.
امام جمعه چهاربرج حمایت از دولت را نشانه درک درست از شرایط حساس کشور عنوان کرد و افزود: در شرایط حساس جنگ ترکیبی هستیم. یعنی تهدیدات علیه کشور نه تنها نظامی، بلکه ترکیبی از اقتصادی، فرهنگی و رسانهای است و دشمنان با بهرهگیری از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصادی، روانی و رسانهای، در صدد تضعیف انسجام ملی و ایجاد یأس و اختلاف در درون کشور هستند.
وی گفت: وقتی دشمنان خارجی از طریق رسانههای اجتماعی و عملیات روانی، سعی در ایجاد شکاف داخلی دارند. هر اختلاف یا نقد تخریبی، ناخواسته نقش ستون پنجم را بازی میکند و به دشمن کمک میرساند؛ لذا، حمایت و پشتیبانی هوشمندانه از دولت، یک راهبرد ضروری برای خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
جلالی افزود: این سه دلیل نشان میدهند که حمایت از دولت، یک ضرورت چندبعدی است که بدون آن، نه تنها مشکلات حل نمیشوند، بلکه تشدید میشوند.
امام جمعه چهاربرج در ادامه با بیان اینکه در دنیای پیچیده سیاست و اداره امور عمومی، یکی از چالشهای اساسی شهروندان و نخبگان جامعه، نحوه تعامل با دولتها است، گفت: دولتها بهعنوان بازوهای اجرایی نظام، مسئولیتهای سنگینی بر دوش دارند و در عین حال، ممکن است با اشکالات و کاستیهایی روبهرو شوند؛ بخصوص اینکه در هر نظام مردمسالار و بهویژه در نظام مردمسالاری دینی، رابطه بین ملت و دولت رابطهای حیاتی و دوسویه است و از یک سو، مردم با اعطای رأی خود، مسئولیتی خطیر را به دولت محول میکنند و از سوی دیگر، این حق را برای خود قائلاند که عملکرد آن را مورد بررسی و نقد قرار دهند.