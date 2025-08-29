پخش زنده
در اقدامی فرهنگی و ارزشمند، ۲۰۰۰ جلد کتاب از سوی خانواده مرحوم دکتر علیمحمد ولوی، استاد برجسته تاریخ، و ۴۵۰ جلد کتاب نیز از سوی دکتر نصرالله غفاری به دانشگاه بیرجند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست دانشگاه بیرجند گفت: مجموعهای ارزشمند از ۲۴۵۰ جلد کتاب به این دانشگاه اهدا شد که بخش عمدهای از آن شامل کتابخانه علمی مرحوم دکتر علیمحمد ولوی، استاد برجسته و فقید رشته تاریخ است که این مجموعه بنا به وصیت و آرزوی آن مرحوم، توسط خانوادهاش در اختیار دانشگاه قرار گرفت.
خامسان با بیان اینکه دکتر نصرالله غفاری، نیز با اهدای ۴۵۰ جلد کتاب تخصصی، در این اقدام فرهنگی مشارکت داشته است، افزود: از میان این مجموعه، کتابهای نفیس و ارزشمند به موزه، مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه منتقل شده و سایر کتابها به کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند افزوده شد تا در اختیار دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان قرار گیرد.
وی ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی، آن را گامی مهم در ارتقای منابع علمی و حفظ میراث علمی اساتید برجسته کشور دانست.