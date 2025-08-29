به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حمیدرضا خان‌محمدی در بهسازی «دبستان بسیج» در روستای امان آباد منطقه احمدآباد شهرستان مشهد گفت: ۱۱۰ هزار کلاس درس در سراسر کشور برای اجرای طرح شهید عجمیان (بهسازی و شاداب سازی مدارس) هدف گذاری شده است و شاهد هستیم که مردم در قالب گروه‌های مختلف پای اجرای این کار آمدند.

او با اشاره به سومین سال اجرای طرح شهید عجمیان ادامه داد:رئیس جمهوری نیز با توجه به شرایط کشورمان تاکید کردند که اگر در تمام بخش‌ها مردم در کنار هم و با هم افزایی و ایجاد ظرفیت، مشارکت کنند کار بر زمین مانده‌ای در کشور وجود نخواهد داشت و طرح شهید عجمیان نمونه موفقی از این هم افزایی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: باید همه ذی‌نفعان از جمله مردم، خیرین، شرکت‌ها، کاسبان منطقه و اولیای دانش‌آموزان یکدل و هم‌نظر شوند تا در اجرای این طرح، چالشی شکل نگیرد، چون وقتی این موضوع خطی و به یک مجموعه محدود واگذار شود، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و تعدد مدارس از کلاس‌های تک‌نفره تا مدارس ۷۰۰ نفره، کار، بسیار دشوار می‌شود.

خان محمدی به پیشرفت‌های طرح‌های تجهیز مدارس و پروژه‌های شهید عجمیان اشاره کرد و گفت: تا مهرماه طرح‌های ثبت شده باید به بهره‌برداری برسند و اکنون با همکاری دولت و خیران فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب داریم و تلاش می‌کنیم این مسیر با قوت ادامه یابد.

طرح شهید عجمیان در راستای بهسازی و شاداب سازی مدارس مناطق کم برخوردار با مشارکت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، قرارگاه جهادی عدالت تربیتی، بسیج سازندگی، بنیاد‌های علوی و برکت، بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی و گروه‌های جهادی از سه سال گذشته راه اندازی شد که حالا الگویی موفق از مشارکت مردم در بهسازی مدارس کشور به شمار می‌رود.

شهید والامقام روح الله عجمیان خود یکی از فعالان حوزه اقدامات جهادی بود و با فعالیت در گروه‌های مردمی نقش فعالی در کمک به مناطق کم‌برخوردار داشت و بر این اساس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با تاسی به سیره این شهید بزرگوار قدم در راه بسترسازی برای فعالیت گروه‌های جهادی در مدارس گذاشت.