به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نظامیان رژیم صهیونیستی در جدیدترین تجاوز خود به خاک سوریه وارد روستای الصمدانیه شرقی در جنوب قنیطره شدند.

پایگاه «درعا۲۴» اعلام کرد که این نظامیان به همراه چند خودرو نظامی و یک دستگاه تانک، اقدام به گشت زنی در روستا و تفتیش شماری از منازل کردند.

روز گذشته (پنجشنبه) نیز یک کاروان از نظامیان اشغالگر وارد روستای «عین زیوان» در استان قنیطره شده بودند.

گروهی دیگر از نظامیان صهیونیست نیز در روستای رویحینه در استان قنیطره دو جوان را بازداشت کردند.