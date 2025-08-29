به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت هفته دولت، مردم شهرستان بختگان با حضور در مصلی نماز جمعه شهر آباده طشک، مسایل و مشکلات خود را بدون واسطه و به صورت مستقیم با مسوولان مطرح کردند.

در این مراسم مشکلات مجتمع دامداران این شهرستان که چندین سال است به صورت موقت به آنان واگذار شده و فاقد آب، برق و جاده مناسب است و مشکل قطعی برق خارج از نوبت موتور پمپ‌های کشاورزی که موجب وارد شدن خسارت به کشاورزان و باغداران شده است مطرح شد.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.