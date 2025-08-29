افزایش تلفات تصادفات و مسمومیت با گاز CO در لرستان
مدیر کل پزشکی قانونی لرستان از افزایش ۱۳ درصدی و ۶۲.۵ درصدی تلفات تصادفات و مسمومیت با گاز CO در لرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، از افزایش ۱۳ درصدی تلفات تصادفات در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۱۲۵ نفر جان باختند، درحالیکه پارسال این آمار ۱۱۰ نفر بود.
محمدرضا فارسی نژاد افزود: فوتیهای مسمومیت با مونوکسیدکربن نیز از ۸ نفر در سال گذشته به ۱۳ نفر رسیده که رشد ۶۲.۵ درصدی دارد.
وی آمار برقگرفتگی را بدون تغییر (۴ نفر) اعلام کرد و گفت:خوشبختانه نزاع در استان نیز ۱۲.۵ درصد کاهش یافته است.