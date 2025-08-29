هندبال جوانان آسیا؛ پایان کار تیم دختران ایران با کسب مقام ششم
تیم هندبال دختران جوان کشورمان در هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با کسب مقام ششم به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم هندبال جوانان دختر ایران در آخرین بازی خود برای کسب رده پنجم هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به مصاف هند رفت و این دیدار سخت و نزدیک را با نتیجه ۲۱-۲۲ به حریف خود واگذار کرد.
دختران کشورمان در این دوره، دو پیروزی مقابل قزاقستان و قرقیزستان در مرحله مقدماتی کسب کردند و در ادامه با پیروزی مقابل هنگکنگ حریف هند شدند و امروز با برگزاری آخرین دیدار به کار خود در جام هجدهم پایان دادند.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا امروز با برگزاری دیدارهای ردهبندی بین چین و چین تایپه و همچنین فینال دو رقیب سنتی یعنی ژاپن و کرهجنوبی به کار خود پایان میدهد.