به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم هندبال جوانان دختر ایران در آخرین بازی خود برای کسب رده پنجم هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به مصاف هند رفت و این دیدار سخت و نزدیک را با نتیجه ۲۱-۲۲ به حریف خود واگذار کرد.

دختران کشورمان در این دوره، دو پیروزی مقابل قزاقستان و قرقیزستان در مرحله مقدماتی کسب کردند و در ادامه با پیروزی مقابل هنگ‌کنگ حریف هند شدند و امروز با برگزاری آخرین دیدار به کار خود در جام هجدهم پایان دادند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا امروز با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی بین چین و چین تایپه و همچنین فینال دو رقیب سنتی یعنی ژاپن و کره‌جنوبی به کار خود پایان می‌دهد.