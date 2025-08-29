امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

افتتاح صد‌ها طرح صنعتی و خط لوله نفتی در هفته دولت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۷- ۱۵:۰۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
خبرهای مرتبط

افتتاح طرح های مختلف زنجان در پنجمین روز هفته دولت

افتتاح طرح های عمرانی و معیشتی در بسطام

بهره برداری از طرح های عمرانی، خدماتی و کشاورزی در پنجمین روز از هفته دولت

افتتاح‌ طرح های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی

افتتاح طرح‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری

راه اندازی پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان

برچسب ها: هفته دولت ، افتتاح طرح
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 